Ciclone Circe in un pomeriggio sulle Marche 80mm di pioggia | danni disagi e un paese più colpito dal maltempo

ANCONA Nel mese meno piovoso dell'anno, statisticamente caratterizzato nelle Marche da una precipitazione media mensile di 43,2 mm nella serie storica trentennale, in un solo pomeriggio cadono. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it ¬© Corriereadriatico.it - Ciclone Circe, in un pomeriggio sulle Marche 80mm di pioggia: danni, disagi e un paese pi√Ļ colpito dal maltempo

In arrivo il ciclone Circe sulle Marche: temporali, rischio grandinate e allerta gialla. Ecco le previsioni dei prossini giorni - ANCONA Stanno per arrivare i temporali annunciati dalle previsioni meteo e per l'intera giornata di domani, sabato 26 luglio, la Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta ... Si legge su msn.com

Circe porta il maltempo sulle Marche: allerta meteo e temporali - Annunciati da un'allerta meteo gialla della Protezione civile, sono arrivati i temporali sulle Marche, con fenomeni localmente anche molto intensi già dal primo pomeriggio ... informazione.it scrive