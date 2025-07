Ciclista di 78 anni cade e muore stroncato da malore

Camerata Cornello. Un malore, durante una discesa in bici, è risultato fatale ad un uomo di 78 anni nel tardo pomeriggio di domenica 27 luglio. Dalle prime ricostruzioni l’uomo, originario della Bassa, di cui non si conoscono ancora le generalitĂ , è salito in bicicletta in mattinata per pranzare al Rifugio Cespedosio, sul versante orientale del Monte Venturosa, vicino l’omonima frazione di Camerata Cornello. Nel tornare a valle, dopo le 18, durante la discesa, ha accusato il malore che ne ha provocato la caduta, tra i tornanti 8 e 9, subito dopo la zona delle Cave Gamba. Una caduta che, purtroppo, è risultata fatale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ciclista di 78 anni cade e muore stroncato da malore

In questa notizia si parla di: malore - anni - ciclista - cade

Malore in discoteca: Manuel Calandrino è morto a soli 23 anni - Stroncato da un malore in discoteca, Manuel Calandrino è morto a soli 23 anni. Tutto è successo nella notte tra sabato e domenica al Madera di Castel Goffredo, che il giovane frequentava spesso: proprio qui avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno, tra poche settimane.

Amalfi, bimbo di 5 anni colpito da malore improvviso a scuola: trasferito d’urgenza al Santobono - Attimi di forte apprensione ad Amalfi nella mattinata di ieri, dove un bambino di soli 5 anni, Francesco, è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava a scuola.

Andrea Brina morto per un malore improvviso a 55 anni, era il presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa - Il cordoglio delle comunità di Certosa e Valpolcevera Profondo cordoglio a Valpolcevera per l’improvvisa scomparsa di Andrea Brina, presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa, morto a 55 anni per un malore improvviso.

Tragedia al Giro della Valle d’Aosta: Privitera cade, batte la testa e muore a 19 anni Non c’è stato niente da fare per Samuele Privitera. Ligure della provincia di Imperia, 19 anni, è deceduto in serata dopo essere stato ricoverato in condizioni molto gravi all Vai su Facebook

Ha un malore e cade dalla bici. Pensionato lotta per la vita; Malore in bici, cade e muore; Malore e cade dalla bicicletta. Morto un uomo di 65 anni.

Ancora un dramma nel ciclismo: cade 19enne italiano. È grave - Sbalzato da un dosso, è finito a terra e ha battuto la testa ... Riporta msn.com

Ciclista steso in strada vittima di un malore ora è grave al San Matteo - Un uomo di 58 anni è ricoverato in gravi condizioni, anche se non sembra in pericolo di vita, all’ospedale San Matteo di Pavi ... Da laprovinciapavese.gelocal.it