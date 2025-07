Ciclista cade nella scarpata | recuperato dai vigili del fuoco su un costone di roccia a Valprato Soana

Incidente nella mattinata di domenica 27 luglio 2025 a Valprato Soana. Intorno alle 10, un ciclista è caduto in una scarpata lungo strada Sant’Antonino. Per soccorrerlo, sono state mobilitate diverse squadre dei vigili del fuoco e si è alzato in volo anche il loro elicottero.L’uomo è stato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: ciclista - scarpata - vigili - fuoco

Precipita per 100 metri da una scarpata e finisce nel lago di Garda: morto ciclista 43enne - Un 43enne è stato recuperato senza vita nelle acque del lago di Garda nel pomeriggio del 20 giugno. L'uomo sarebbe precipitato mentre faceva un'escursione in bici tra i tunnel in Gardesana, a nord di Gargnano, insieme a due amici.

Ciclista finisce in una scarpata e fa un salto di diversi metri - Momenti di preoccupazione nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 giugno, a Pergine Valsugana. Un ciclista di 15 anni che si trovava a Susà di Pergine, nei pressi di via dei Ciliegi, è finito accidentalmente in una scarpata e ha fatto un salto di diversi metri.

Effetti del maltempo di giovedì 24 luglio 2025 sulla ferrovia tra Conegliano e Sacile. Foto dei Vigili del Fuoco tramite Il Gazzettino. Vai su Facebook

Ciclista cade nella scarpata: recuperato dai vigili del fuoco su un costone di roccia a Valprato Soana; Incidente moto-bici a Lumarzo, centauro vola nella scarpata; Lumarzo: scontro moto-bici; il centauro vola nella scarpata prigioniero del mezzo.

Lumarzo: scontro moto-bici; il centauro vola nella scarpata prigioniero del mezzo - Sono intervenuti il medico del 118 con la Croce Verde di Lumarzo e la Croce Rossa di Barg ... Lo riporta msn.com

Lumarzo, scontro bici-moto: centauro precipita per 15 metri in una scarpata - Incidente tra un motociclista e un ciclista venerdì sera a Lumarzo, con il primo caduto in fondo a una scarpata per 15 metri. Riporta msn.com