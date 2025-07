Montallese di Chiusi (Siena), 27 luglio 2025 - Sulla Pista Andy Franci a Montallese di Chiusi e sulle strade della Val d’Orcia il successo per il bergamasco Marco Manenti portacolori del Team HopplĂ autore di una fuga in questa 54esima Coppa Grand’Ufficiale Francesco Bologna con altri tre atleti che poi ha preceduto sul traguardo. Un Manenti che giĂ nelle ultime gare aveva mostrato di essere tornato in ottime condizioni e lo ha dimostrato in questa corsa lunga nel chilometraggio. In volata il bergamasco ha fatto valere le sue doti conquistando la quinta vittoria personale di una bella stagione sia per lui che per il sodalizio fiorentino di patron Claudio Lastrucci e diretta sul piano tecnico da Stefano Roncalli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Manenti vince la “Coppa Francesco Bologna”