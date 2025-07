Ciclismo | arrivo in parata a La Stella di Vinci e bis di Pascarella

La Stella di Vinci (Firenze), 27 luglio 2025 – Nella gara juniores della “ Giornata Azzurra”, il 29° Gran Premio Neri Sottoli.it-Memorial Claudio Cecconi a La Stella di Vinci, la vittoria a Michele Pascarella del Team Franco Ballerini Lucchini Energy arrivato in parata con il compagno di squadra Matti Gagliardoni Proietti dopo una fuga di 28 km. La coppia si è scatenata sulla salita di Giugnano e solo il costaricano Castro Castro del Team General System è stato in grado di seguire i due atleti ma ha perso contatto da loro in discesa verso Lamporecchio e non è stato più in grado di recuperare nei 20 chilometri finali tutti in pianura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

