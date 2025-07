Ciclismo allievi, la manifestazione giunta alla 32esima edizione. Petrucci Zero 24 domina il memorial Schiaroli. Quattro atleti sui primi gradini del podio.

Dominio della Petrucci Zero24 Cycling Team nel Memorial Diego Schiaroli, giunto alla 32esima edizione e riservato quest’anno alla categoria Allievi. Quatto atleti nei primi quattro gradini del podio per la squadra chiaravallese orfana del campione italiano Tommaso Cingolani (impegnato a Skopje in Macedonia con la nazionale italiana giovanile al Festival Olimpico Giovanile Europeo in cui ha colto una brillante medaglia di bronzo nella prova a cronometro brillanso anche nella prova in linea). Ci pensa però il fratello gemello Filippo, classe 2009, a essere grande protagonista iscrivendo il proprio nome nell’albo doro come aveva fatto in passato anche suo padre Francesco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

