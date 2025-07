Doveva essere una giornata come tante per Simone Ruzzi, in arte Cicalone, ex pugile romano e oggi noto youtuber impegnato nella lotta alla delinquenza. Invece, la sua visita a Napoli si è trasformata in un episodio di violenza, documentato in parte da un video diventato virale sui social e rilanciato anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Le immagini raccontano un’aggressione improvvisa e brutale avvenuta nei pressi della stazione centrale del capoluogo campano. Leggi anche: “Tutti muti, come col Covid”. Enrico Ruggeri è una furia, parole rabbiose che spiazzano Cicalone, che da anni utilizza il proprio canale per raccontare storie di disagio e insicurezza urbana, ha denunciato quanto accaduto attraverso un filmato pubblicato poco dopo l’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cicalone, lo youtuber romano aggredito alla stazione di Napoli: “Qui non fate video”