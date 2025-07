Chris Pine nei suoi migliori film in attesa di vederlo al Festival del Cinema di Venezia

Chris Pine non sente più tanto parlare della cosiddetta "battaglia dei Chris" che ha infiammato per anni Hollywood. Magari perché Timothée Chalamet intanto è diventato più famoso di tutti e quattro, ma anche perché tutti i Chris dei cinecomic - Chris Evans (il Captain America dell' MCU ), Chris Pratt ( Star-Lord ora e sempre, a quanto pare), e Chris Hemsworth (il Thor degli Avengers) -, sembrano un po' alla deriva in un mondo in cui le vittorie della Marvel al botteghino non sono più scontate. Tra i Chris, questo è il momento di Chris Pine, anche se, tecnicamente, non ha mai interpretato un supereroe e, almeno sulla carta, non ama troppo i fumettoni.

Perché il sequel di dungeons & dragons dovrebbe evitare il ritorno del cast di chris pine in honor among thieves - Il mondo di Dungeons & Dragons si distingue per la sua vasta gamma di personaggi e classi, offrendo un universo ricco di possibilità narrative.

Il film fantasy con chris pine e hugh jackman che è diventato un cult dimenticato - Il film d’animazione Rise of the Guardians, diretto nel 2012 da Peter Ramsey, rappresenta un esempio di produzione che, nonostante un debutto inizialmente sottovalutato e una performance commerciale non eccezionale, ha conquistato nel tempo uno status di culto.

Jack Ryan - L'iniziazione, il cast del film con Chris Pine. FOTO; Chris Pine star del thriller Nowhere Fast, scritto e diretto da Noah Hawley; Nowhere Fast, Chris Pine protagonista di un nuovo thriller dal creatore di Fargo.

Star Wars: Rogue Squadron, Chris Pine sarà il protagonista? Tutti i ... - L'attore ha interpretato anche Steve Trevor in Wonder Woman e nel suo sequel, Wonder Woman 1984 ... movieplayer.it scrive

Alpha Gang: Chris Pine e Lily-Rose Depp tra i membri del cast della commedia aliena - e Doona Bae faranno parte del cast di Alpha Gang, commedia incentrata su un'invasione aliena. Scrive filmpost.it