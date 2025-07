Chivu Inter solo tre intoccabili tra i titolari | azzerate le gerarchie l’idea

Chivu Inter, le prime indicazioni da Appiano Gentile con la preparazione per la nuova stagione dei nerazzurri. Tutti i dettagli. La rivoluzione nerazzurra è partita, e Cristian Chivu ne è il protagonista assoluto. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore dell’ Inter ha mostrato fin dal primo giorno un entusiasmo travolgente: si è presentato ad Appiano Gentile alle 6.45 del mattino, ben prima del resto dello staff, pronto a mettere ordine e visione nel progetto tecnico del club. Un segnale fortissimo, che certifica l’inizio di un nuovo ciclo, diverso per approccio, modulo e filosofia rispetto al passato recente targato Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, solo tre intoccabili tra i titolari: azzerate le gerarchie, l’idea

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

Chivu emoziona: «Inter in finale? Han bisogno del nostro sostegno, non sono sorpreso da…» - di Redazione Christian Chivu ha le idee chiare, ecco cosa dice l’ex Inter sulla qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League, le belle parole.

Inter, dentro la rivoluzione di Chivu: nuovo modulo, due alternative e solo tre intoccabili - Cristian Chivu aveva talmente tanta voglia di Inter che ieri mattina s’è presentato ad Appiano alle 6. Riporta fcinter1908.it

Chivu, grande feeling coi dirigenti Inter. “Fin da subito chiarito al gruppo chi sarà il leader” - Il nuovo tecnico dell'Inter Cristian Chivu è pronto a iniziare la nuova stagione alla guida dei nerazzurri. Scrive fcinter1908.it