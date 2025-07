Chivu Inter il tecnico porta la rivoluzione! I nerazzurri pronti a cambiare modulo e gerarchie Il focus della GdS

Chivu Inter, il tecnico romeno trasforma l’Inter: addio al 3-5-2, tridente offensivo con Barella, Lautaro e Bastoni unici insostituibili. Il focus della GdS. È iniziata l’era Cristian Chivu alla guida dell’ Inter, e con essa prende forma una rivoluzione tattica e filosofica. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico romeno si è presentato ad Appiano Gentile già alle 6:45 del mattino, dimostrando grande voglia di entrare nel vivo del progetto: «Chivu s’è impossessato di Appiano», scrive il quotidiano. Il 3-5-2, schema cardine dell’epoca Inzaghi, non verrà completamente abbandonato, ma sarà ridotto a modulo di riserva, utile nei momenti di difficoltà . 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, il tecnico porta la rivoluzione! I nerazzurri pronti a cambiare modulo e gerarchie. Il focus della GdS

In questa notizia si parla di: inter - chivu - tecnico - rivoluzione

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

Chivu emoziona: «Inter in finale? Han bisogno del nostro sostegno, non sono sorpreso da…» - di Redazione Christian Chivu ha le idee chiare, ecco cosa dice l’ex Inter sulla qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League, le belle parole.

#Chivu #Inter, pronta la rivoluzione tattica: l'idea Vai su X

Il tecnico dell'Inter ha anticipato tutti ed è arrivato per primo al raduno fissato oggi entro le 9.30. Poi un nuovo acquisto Vai su Facebook

Inter, rivoluzione in attacco: il sogno è Nkunku, l’idea Asensio. Chivu prepara un cambio tattico; La giovane Inter, ecco la formazione di Chivu dopo la rivoluzione di Oaktree; Inter, Lookman è l’uomo della rivoluzione. Chivu studia la formazione: tre possibili moduli.

Inter, Calhanoglu dall’addio a protagonista della rivoluzione di Chivu: il tecnico lo vuole in un altro ruolo - Dopo essersi tolto dal mercato e aver annunciato che resterà in nerazzurro, il centrocampista è chiamato a una nuova sfida: avanzare di qualche metro in campo ... Si legge su sport.virgilio.it

Nuovo ruolo all’Inter, pronto il cambio modulo: Chivu ha deciso - L'Inter di Cristian Chivu lavora al presente e al futuro ed il tecnico nerazzurro studia nuove soluzioni per il club. Segnala spaziointer.it