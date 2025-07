Chivu Inter dettata la nuova linea! Priorità Lookman Leoni unica vera richiesta esplicita Il punto del Corriere della Sera

Chivu Inter, prende forma, all’inizio del raduno, la nuova era dei nerazzurri. Il Corriere della Sera fa il punto sulle richieste del tecnico. L’ Inter è ripartita. Dopo il raduno avvenuto ieri, la squadra di Cristian Chivu comincerĂ nei prossimi giorni a lavorare sul campo, mentre sul fronte mercato i movimenti iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza. Come riportato oggi dal Corriere della Sera, il club nerazzurro è pronto a spingere sull’ acceleratore per Ademola Lookman, considerato il grande obiettivo per l’attacco. Non solo. In difesa resta viva la pista che porta a Giovanni Leoni, giovane talento del Parma classe 2006, che rappresenta l’unica richiesta esplicita avanzata da Chivu alla dirigenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, dettata la nuova linea! PrioritĂ Lookman, Leoni unica vera richiesta esplicita. Il punto del Corriere della Sera

In questa notizia si parla di: inter - chivu - punto - corriere

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

Chivu emoziona: «Inter in finale? Han bisogno del nostro sostegno, non sono sorpreso da…» - di Redazione Christian Chivu ha le idee chiare, ecco cosa dice l’ex Inter sulla qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League, le belle parole.

Davide Frattesi è pronto per essere un punto fermo dell’Inter di Chivu ? Da quella porta di ospedale, poco dopo aver salutato finalmente il dolore all’inguine, Davide Frattesi ha visto spuntare lui, l’allenatore che gli ha fatto rinascere la voglia di Inter: qualc Vai su Facebook

Inter, Chivu il dittatore democratico che si sta prendendo i nerazzurri (ma non sa dove fumare); L'Inter e il fattore che avvicina Lookman a Chivu. Arriva anche l'assist di Oaktree; Inter, l'ultima occasione mancata di una stagione indecifrabile. Chivu sbaglia a rimandare la rivoluzione.

Inter, serve un cambio di stagione: meno anni e più intensità per tornare competitivi - L’Inter deve ritrovare l’intensità per competere ad alto livello, a Chivu il compito di gestire la transizione verso il ringiovanimento della rosa e di scacciare i «fantasmi» del recente passato. Secondo msn.com

Condò: “L’Inter aveva bisogno di questa notizia positiva per scacciare i fantasmi” - Così il giornalista: "Lookman è importante anche perché psicologicamente occorre una faccia nuova per dare il senso del cambio di stagione" ... Si legge su fcinter1908.it