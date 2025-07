Palmeri analizza i tecnici delle big di Serie A: per il nuovo allenatore dell’Inter tanti pregi, ma anche un punto debole da tenere d’occhio. Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Tancredi Palmeri ha passato in rassegna gli allenatori delle principali squadre di Serie A, soffermandosi anche sul profilo di Cristian Chivu, da poche settimane ufficialmente alla guida dell’ Inter. Palmeri sottolinea come il tecnico romeno stia affrontando una sfida importante e piena di pressioni, ma riconosce anche diversi punti di forza nel suo approccio. « La ragionevolezza, il contatto umano con i giocatori, il pragmatismo di non sentirsi schiavo del ribellarsi al passato », scrive il giornalista. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu, il giudizio di Tancredi Palmeri: «Pragmatico e umano, ma l’inesperienza resta un’incognita»