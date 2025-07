Chiusi due centri massaggi nel centro di Roma

Doppia chiusura per due centri massaggi. I carabinieri di piazza Dante hanno condotto un controllo mirato al fine di verificare il rispetto delle normative di settore nelle attivitĂ dei centri massaggi nella zona dell'Esquilino. La rappresentante legale di un centro tailandese è stata denunciata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: massaggi - centri - centro - chiusi

Cna sui centri massaggi: “Regole ferree e chiusura alle 21” - Lucca, 10 maggio 2025 – Il caso dei tre centri messaggi cinesi, nel mirino per sfruttamento della prostituzione, impone alcune importanti riflessioni secondo Cna Benessere Lucca.

Centri massaggi? No, coperture per la prostituzione. Ammissioni dei (giovani) clienti, scattano le denunce - Lucca, 5 maggio 2025 – I centri massaggi a gestione cinese erano in realtà coperture per lo sfruttamento della prostituzione.

"Effusioni" a 30 euro. Ecco cosa accade nei centri massaggi orientali - I centri massaggi sono ovunque. Generalmente gestiti da persone di origine cinese, negli ultimi anni sono apparsi agli angoli delle strade di tutte le grandi città italiane.

Piscina e centro benessere aperto, siamo chiusi solo il GIOVEDĂŚ ! Aperto dalle 10 alle 18 Vai su Facebook

Chiusi due centri massaggi nel centro di Roma; Massaggi e sesso a pagamento: chiusi due centri a Riva del Garda; Pontedera, sequestrato centro massaggi: scoperta attivitĂ di prostituzione, un denunciato.

Chiusi due centri massaggi nel centro di Roma - I carabinieri di piazza Dante hanno condotto un controllo mirato al fine di verificare il rispetto delle normative di settore nelle attività dei centri ... Riporta romatoday.it

Prostituzione mascherata nei centri massaggi di Riva del Garda - L'indagine sui centri massaggi di Riva del Garda svela un presunto giro di prostituzione mascherato da benessere. Come scrive gardanotizie.it