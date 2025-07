La chiusura di una delle aziende storiche di Santarcangelo. La paura dei lavoratori di restare a piedi. PerchĂ© molti di loro hanno piĂą di 50 anni e temono di non riuscire a trovare una ricollocazione altrove. Una situazione drammatica quella in cui si trovano i dipendenti della Nuova Lac, storica lavanderia industriale che dal 31 luglio cesserĂ l’attivitĂ dopo quasi 63 anni. Fondata nel 1962, per decenni la Nuova Lac è stata un vero e proprio ’gioiello’ dell’economia santarcangiolese. Specializzata nel lavaggio e nel trattamento dei tessuti per la moda, jeans in particolare, la Nuova Lac in questi anni ha collaborato con alcuni dei piĂą famosi brand di abbigliamento italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chiude la fabbrica Nuova Lac: "Uno tsunami su Santarcangelo. Vanno salvati i 32 dipendenti "