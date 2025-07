Chiude il Passante ferroviario | le stazioni sospese i percorsi alternativi e come fare con i biglietti integrativi

Milano, 27 luglio 2025 – Chiude il Passante di Milano e inizia il calvario per cittadini e, soprattutto, per i pendolari. Perché il Passante, più di ogni altro mezzo pubblico, consente di raggiungere e, volendo, ‘attraversare’ la metropoli da altre città lombarde, come Pavia, Treviglio, Bergamo. Ecco tutte le informazioni utili da lunedì 28 luglio a domenica 24 agosto. Le 5 linee suburbane interessate dal Passante. Sono cinque le linee suburbane, la cui caratteristica è di effettuare tutte le fermate, come una linea metropolitana, ma  (S1, S2, S5, S6, S13) sono le uniche che transitano fisicamente all’interno del Passante Ferroviario di Milano, ovvero la galleria sotterranea che collega le stazioni di Milano CertosaMilano Lancetti con Milano Porta Garibaldi, Repubblica, Porta Venezia, Dateo e Porta Vittoria, fino a Milano Rogoredo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiude il Passante ferroviario: le stazioni sospese, i percorsi alternativi e come fare con i biglietti integrativi

In questa notizia si parla di: passante - chiude - ferroviario - stazioni

Passante di Bologna, Bignami chiude: “Non serve, è tutto da rivedere” - Bologna, 1 giugno 2025 – Siamo all’ora X. Ieri, con un articolo-commento del vicedirettore Valerio Baroncini, il Carlino ha lanciato un dibattito su un argomento cruciale per il presente e il futuro dell’Emilia-Romagna: la mobilità .

Il Passante di Milano chiude per lavori dal 28 luglio al 24 agosto tra Rogoredo e Certosa - Il Passante ferroviario di Milano resterà fermo per quasi un mese. Rfi ha infatti annunciato la chiusura per lavori dell'infrastruttura tra Rogoredo e Certosa dal 28 luglio al 24 agosto.

Il Passante di Milano chiude un mese per lavori, ecco modifiche e interruzioni alle linee suburbane di Trenord - Milano, 17 giugno 2025 – È un’estate di passione per i pendolari milanesi e lombardi. Alle linee tranviarie deviate e modificate per la riqualificazione di piazza Cordusio, a cui si accompagna la chiusura delle fermate Lanza e Moscova della linea 2 della metropolitana – con l’interruzione della tratta fra Porta Garibaldi e Cadorna – si aggiunge ora la chiusura per lavori del Passante ferroviario milanese per un mese dal 28 luglio al 28 agosto.

Dal 28 luglio al 24 agosto chiuderà il passante ferroviario tra Rogoredo e Certosa/Bovisa Nel periodo interessato, le stazioni di Milano Lancetti, Milano Porta Garibaldi Sotterranea, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Dateo, Milano Porta Vittoria Vai su Facebook

Morta una persona investita da un treno in stazione. Ritardi sul passante ferroviario https://ift.tt/3ar8nh9 Vai su X

Il Passante ferroviario chiude: le stazioni sospese e come sarà riorganizzato il treno di Milano; Il Passante ferroviario chiude: le stazioni sospese e come sarà riorganizzato il treno di Milano; Chiude per lavori il passante di Milano: cosa cambia per i pendolari novaresi.

Passante chiuso tra Milano Rogoredo e Certosa/Bovisa, metro e mezzi gratis con il biglietto del treno: come funziona - Con il biglietto del treno sarà possibile viaggiare gratuitamente anche sull'intero percorso del filobus 93, sul tram 2 nella tratta tra Farini/Ferrari- Da fanpage.it

Milano, passante chiuso dal 28 luglio al 24 agosto: con il biglietto digitale Trenord viaggi gratis sugli itinerari urbani - Estesa ai viaggiatori occasionali l’agevolazione prevista per gli abbonati: si potrà viaggiare su percorsi definiti verso le stazioni del Passante ... Scrive affaritaliani.it