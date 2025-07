China Mobile ha scaricato 50 GB in 1,4 secondi grazie alla tecnologia 6G

Un nuovo test di China Mobile ha permesso il download di un file da 50 GB in soli 1,4 secondi grazie a una sperimentazione della tecnologia 6G. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - China Mobile ha scaricato 50 GB in 1,4 secondi grazie alla tecnologia 6G

In questa notizia si parla di: china - mobile - secondi - grazie

China Mobile ha scaricato 50 GB in 1,4 secondi grazie alla tecnologia 6G; Il 6G decolla in Cina, con 50 GB di dati scaricati in poco più di un secondo; A Xiong’an, in Cina, è già arrivata la rete 10G.

China Mobile e ZTE ricevono l'Asia Mobile Award 2025 grazie ... - Adnkronos - Grazie alle soluzioni leader di rete core 5G intelligente di ZTE e alla vasta esperienza di China Mobile nelle comunicazioni ecologiche, questo progetto raggiunge con successo l'ottimizzazione ... Si legge su adnkronos.com

China Mobile e ZTE ricevono l'Asia Mobile Award 2025 grazie alla rete ... - Grazie alle soluzioni leader di rete core 5G intelligente di ZTE e alla vasta esperienza di China Mobile nelle comunicazioni ecologiche, questo progetto raggiunge con successo l'ottimizzazione ... Come scrive adnkronos.com