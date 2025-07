Chiedimi se sono felice: trama, cast e streaming del film. Questa sera, 27 luglio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Chiedimi se sono felice, film commedia del 2000 del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, diretto da loro e da Massimo Venier. La colonna sonora del film è stata affidata a Samuele Bersani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Milano, 15 settembre 2000. All’alba Giacomo suona il campanello di casa di Giovanni, ma quest’ultimo gli sbatte la porta in faccia. Giacomo insiste e, dopo uno screzio iniziale fra i due, comunica a Giovanni che Aldo è in fin di vita. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chiedimi se sono felice: tutto quello che c’è da sapere sul film