Buona domenica amici appassionati di Wrestling e benvenuti ad una nuovissima edizione del Chiedilo a Zona Wrestling, la numero 777. E allora decolliamo, come se fossimo su un Boeing, e voliamo velocissimi verso la nostra destinazione. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i 1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12.00 di ogni Sabato (di Venerdì, nelle settimane in cui andrĂ in scena un evento in PPV WWE). Le domande che arriveranno dopo quell’ora, saranno prese in considerazione per la Domenica successiva, a meno che non si tratti di domande scadute (che riguardavano Show che si sono svolti durante quella settimana). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Chiedilo a Zona Wrestling #777