Chicco Costini nominato Vicesegretario vicario del Movimento Indipendenza | guiderà il partito in attesa della scarcerazione di Gianni Alemanno

Il Movimento Indipendenza riorganizza la propria guida e rilancia l'azione politica. Oggi la Direzione Nazionale, riunitasi nella sede dell'associazione "Per Roma" in via Nazionale 66, ha eletto all'unanimità Chicco Costini Vicesegretario vicario, affidandogli la responsabilità di guidare il Movimento insieme al Presidente Massimo Arlechino, fino alla scarcerazione del Segretario nazionale Gianni Alemanno. Un passaggio cruciale per la continuità del progetto politico avviato da Alemanno, come ha sottolineato lo stesso Costini nel suo intervento: "È arrivato il momento di dare concretezza alla grande intuizione di Alemanno che ha portato alla nascita di Indipendenza.

