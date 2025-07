Con Gianni Boncompagni, celebre autore televisivo e artefice anche dei suoi maggiori successi musicali, la ‘love story’ è durata undici anni. I due si conobbero a Roma nel 168 grazie ad una intervista realizzata in piazza di Spagna, ma la relazione iniziò l’anno seguente, “con calma”, come rivelò Raffaella Carrà in una intervista del 2012, anche perché la madre di lei non vedeva di buon occhio Boncompagni, ‘reo’ di essere 9 anni più grande della showgirl e di essere già separato con tre figli. Col rapporto con Boncompagni Raffaella Carrà era diventata di fatto ‘mamma’ dei bambini dell’autore televisivo, Claudia, Paola e Barbara. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono stati i grandi amori di Raffaella Carrà, da Gianni Boncompagni al “marito” Sergio Japino