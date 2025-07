Chi erano i genitori di Raffaella Carrà Raffaele Pelloni e Iris Dell’Utri | Mio padre era un playboy inaffidabile

In un’intervista di tempo fa, Raffaella Carrà parlò dei suoi genitori e definì suo padre un “playboy”. Fu per questo motivo che sua madre decise alla fine di lasciarlo. La Carrà raccontò anche le sue origini e il rapporto con i suoi genitori. “I miei genitori si sono separati subito dopo il matrimonio. – ricordò – Per l’epoca era una rarità e mio padre mi minacciava che, se non mi fossi comportata bene, mi avrebbe tolto a mia madre”, spiegò. Più volte aveva precisato di non essere nata a Bellaria: “Non è vero. Mia madre era di Bellaria. Aveva un bar. La mia famiglia era molto benestante. È inutile che io racconti la favola della piccola Cenerentola che poi ha avuto successo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

