Chi è stato il primo grande amore di Raffaella Carrà? L’ex calciatore Gino Stacchini | Rimase segreta fin quando un altro calciatore non ci provò con lei

Prima di Gianni Boncompagni e Sergio Japino Raffaella CarrĂ Â ha avuto un altro grande amore: lo sportivo Gino Stacchini. I due si sono amati per circa tre anni negli anni Sessanta, quando la mitica showgirl era un’adolescente ancora sconosciuta al grande pubblico. Come raccontato da Stacchini al settimanale Di PiĂą il primo incontro è avvenuto nel 1959 a Bellaria: lei aveva 16 anni, mentre lui 21 e giĂ giocava nella Juve e nella Nazionale italiana di calcio. In Emilia Romagna la CarrĂ era tornata per trascorrere l’estate con la famiglia mentre Stacchini aveva acquistato un albergo che gestiva la madre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è stato il primo grande amore di Raffaella CarrĂ ? L’ex calciatore Gino Stacchini: “Rimase segreta fin quando un altro calciatore non ci provò con lei”

Raffaella Carrà si era allontanata dalla televisione già da qualche anno a causa di una malattia che non le permetteva più di lavorare come prima. Sergio Japino l'ha descritta come una donna molto forte. Fino alla fine ha cercato di non far sapere a nessuno d

