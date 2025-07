Chi è Simone Ruzzi alias Cicalone perché è stato aggredito?

Simone Ruzzi, noto sul web come Cicalone, è uno degli youtuber e content creator piĂą conosciuti in Italia per i suoi reportage urbani ad alto impatto sociale. L’influencer, originario di Roma e con un passato da pugile, ha costruito la sua notorietĂ documentando episodi di criminalitĂ , degrado urbano e microcriminalitĂ , spesso affrontando situazioni molto rischiose, come borseggi in metropolitana o spaccio nelle periferie. Il suo stile diretto, il linguaggio schietto e il fisico imponente lo hanno reso una figura modello e divisiva allo stesso tempo. Infatti, ha creato una community di fan molto fedele, attirando anche l’attenzione di personaggi pubblici e media nazionali. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

