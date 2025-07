Chi dovrebbe tornare con ash in pokémon?

Il futuro di Ash Ketchum nel mondo di Pokémon: ritorni e possibili compagni. I fan dell’ anime Pokémon continuano a seguire con entusiasmo le vicende di Ash Ketchum, anche dopo oltre venticinque anni dalla sua prima apparizione. La recente notizia del suo addio come protagonista ha acceso nuove speculazioni su un suo possibile ritorno e sui personaggi che potrebbero accompagnarlo in questa nuova fase. In questo approfondimento si analizzano le ipotesi più accreditate riguardo al ritorno di Ash, ai suoi futuri compagni di viaggio e alle creature che potrebbe portare con sé. chi dovrebbe essere al fianco di ash al suo ritorno?. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

