Che spavento in F2! Esplode un motore e la macchina scivola in discesa

Attimi di tensione sotto la pioggia di Spa durante la Feature Race di F2, quando il motore della monoposto di Oliver Goethe è esploso subito dopo il rettilineo. Il pilota della scuderia MP Motorsport è stato costretto a fermare l'auto in salita, con qualche difficoltà nel tenere la vettura. La gara è stata poi interrotta definitivamente a due giri dal termine. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Che spavento in F2! Esplode un motore e la macchina scivola in discesa

