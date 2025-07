Che sia il nostalgico che evita le app o il pignolo che non si fida il viaggiatore contemporaneo è un mosaico di aspettative Le dinamiche surreali ma quotidiane raccontate direttamente dal fronte dell' ospitalità

N el mondo dei viaggi, c’è un vento di cambiamento che sta ridisegnando completamente le aspettative e le abitudini di chi fa la valigia. Dimentichiamo le classiche definizioni di “famiglia con bambini” o “coppia romantica”: oggi, per chi lavora nell’ospitalitĂ , il vero identikit del nuovo turista si compone osservando come interagisce. Tra notifiche che squillano H24, richieste “live” e pretese curiose, il settore del turismo si trova di fronte a una clientela sempre piĂą ibrida, dove il digitale si mescola a comportamenti insospettabilmente “analogici”. Niente foto, siamo guardie reali: urla in faccia alla turista che voleva un selfie X Leggi anche › Giornate nazionali dei Borghi Autentici: non solo turismo, ma luoghi da abitare A caccia di sconti e misteri: l’identikit del nuovo turista. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Che sia il nostalgico che evita le app o il pignolo che non si fida, il viaggiatore contemporaneo è un mosaico di aspettative. Le dinamiche surreali ma quotidiane, raccontate direttamente dal "fronte" dell'ospitalitĂ