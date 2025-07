L’estate 2025 ha un nuovo protagonista inaspettato nel mondo della nail art. Si chiamano “cube nails” e no, non si tratta di un semplice gioco geometrico, ma di una vera e propria rivoluzione tridimensionale nel modo in cui indossiamo (e immaginiamo) le unghie. Dimenticatevi le solite forme ovali o a mandorla: la manicure adesso si ispira al cubismo, non come movimento artistico, ma come idea concreta, volumetrica, materica. Quando la manicure si fa architettonica: ecco la nuova ossessione beauty delle cube nails. Il trend è stato lanciato da Rachel Sun, nail artist americana nota per il suo lavoro visionario con la cantante Doechii. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Che cosa sono le cube nails e perché piacciono a tutte