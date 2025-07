"Eccomi di nuovo qua", esordisce così Fabrizio Cesetti, candidato nel Pd, per le regionali, l’esperto della situazione, ‘vecchio sì, anziano no’, tiene a sottolineare. Ripercorre le modalità della candidatura, nonostante il limite del secondo mandato: "Sono oggi candidato perché lo ha voluto una parte consistente del partito, la società civile, il mondo del lavoro, dell’impresa, alcuni sindaci, dopo la straordinaria manifestazione con Ricci al teatro di Montegiorgio, riempito in 48 ore. È il simbolo della grande partecipazione nei confronti del candidato che non a caso ha scelto Montegiorgio. Ricci ha fortemente voluto la mia candidatura, sostenuta da Luca Ceriscioli, che l’ha sempre ritenuta assolutamente necessaria, questo mi ha indotto a dare la disponibilità che altrimenti non avrei dato perché ritenevo concluso il percorso in regione con il secondo mandato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesetti lancia la sfida: "Vinceremo, poi voglio l’assessorato al bilancio"