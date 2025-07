Cesena sotto col mercato Abbonamenti oltre i 7mila

Superata quota 7.000 abbonamenti. Allo stato attuale, secondo i dati forniti da Pianetaserieb.it, il pubblico del Cavalluccio è sul secondo gradino nella graduatoria cadetta delle tessere sottoscritte. Si tratta di un conto relativo visto che alcuni club hanno iniziato la campagna un po’ dopo rispetto ai bianconeri. Davanti al Cesena solo il Palermo a quota 11.145 che oltre ad essere una metropoli sta effettuando un calciomercato di altissimo livello ed è favoritissimo per la A diretta. Poi, c’è il neopromosso Avellino, 6.838 fedelissimi. Completano le prime cinque la Sampdoria con 5.500 abbonati ma tanti enigmi da risolvere iniziando dalla società e lo Spezia (5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, sotto col mercato. Abbonamenti oltre i 7mila

In questa notizia si parla di: cesena - abbonamenti - oltre - sotto

Il Cesena lancia la campagna abbonamenti: "La scorsa stagione per spettatori abbiamo superato alcune squadre di A" - È "una storia di famiglia": è questo il claim scelto per la nuova campagna abbonamenti del Cesena per la stagione 2025-2026 che vedrà il Cavalluccio ancora impegnato in serie B.

Cesena Calcio lancia la campagna abbonamenti 2025-2026 con sconti e eventi speciali - ‘Una storia di famiglia’. E’ lo slogan che caratterizza la nuova campagna abbonamenti varata ieri dal Cesena Calcio in collaborazione con Netrising (che ha curato il video) in vista della stagione 2025-2026.

La famiglia Donati protagonista della campagna abbonamenti del Cesena - "Non siamo attori, siamo tifosi. Tifosi da quattro generazioni. E così quando il portico di casa nostra a San Cristoforo si è riempito di telecamere e macchine fotografiche, non abbiamo pensato a recitare, ma a essere noi stessi.

Milan, boom di abbonamenti San Siro è già pieno quasi per metà . Le prime fasi della campagna abbonamenti del Milan si sono chiuse con 30.000 sottoscrizioni: sono gli abbonati 2024-25 che hanno confermato il proprio posto, uniti ai tifosi in lista d’att Vai su Facebook

La #Sampdoria tornerà oggi a Bogliasco sotto la guida di #Donati dopo le visite mediche di rito e i test atletici. Presenti anche Ntanda e Paratici. Situazione mercato: in uscita potrebbe partire Coda che come scritto è nel mirino del Pescara, così come La Gumi Vai su X

Cesena, sotto col mercato. Abbonamenti oltre i 7mila; Il Cesena riapre la campagna abbonamenti per il girone di ritorno; Una ’Passeggiata sotto le stelle’. In cammino per combattere i tumori.

Cesena, sotto col mercato. Abbonamenti oltre i 7mila - In settimana atteso Olivieri, arriverà anche Ciervo in prestito dal Sassuolo. Riporta ilrestodelcarlino.it