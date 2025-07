Cervia note sotto le stelle Stasera Cristiano De Andrè Domani Fiorella Mannoia

Doppio grande appuntamento con la musica italiana, oggi e domani sera, in piazza Garibaldi a Cervia, prima con Cristiano De Andrè, poi con Fiorella Mannoia. Cristiano De Andrè, l’unico vero erede dell’eccezionale patrimonio musicale del padre Fabrizio, lo racconta canzone dopo canzone, attingendo all’immenso repertorio del cantautore genovese. Il figlio dell’indimenticato e indimenticabile Fabrizio, che già accompagnava e suonava col padre prima della sua prematura scomparsa, si sta esibendo in concerto in tutta Italia con ’De Andrè canta De Andrè best of estate 2025’, un omaggio a Fabrizio De Andrè e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cervia, note sotto le stelle. Stasera Cristiano De Andrè. Domani Fiorella Mannoia

