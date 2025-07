Cercatore di funghi non rientra a casa | ricerche a Pedesina L’auto trovata ai margini del bosco

Pedesina (Sondrio), 27 luglio 2025 - Ricerche in Valtellina dove da ieri, sabato 26 luglio, si sono perse le tracce di un cercatore di funghi. L’uomo, 52 anni, risulta disperso da ieri pomeriggio sulle alpi Orobie, in territorio comunale di Pedesina, in provincia di Sondrio. Stando a quanto emerso l'allarme è scattato ieri sera poco prima delle 21 quando i familiari – non vedendolo rientrare a casa – hanno allertato il numero unico di emergenza 112. Sono impegnate nelle ricerche diverse squadre del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio e Madesimo con gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Morbegno, e i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cercatore di funghi non rientra a casa: ricerche a Pedesina. L’auto trovata ai margini del bosco

