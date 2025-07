Centro trasfusioni Plasmaforesi Tre gli apparecchi

CASTEL DEL PIANO Il Centro trasfusionale dell’ospedale di Castel del Piano si rafforza con una nuova dotazione: salgono a tre le apparecchiature dedicate alla plasmaferesi, includendo anche quelle per eritroplasmaferesi e piastrinoferesi. Un potenziamento significativo che consente di incrementare la capacità di raccolta del plasma e migliorare l’offerta sanitaria del territorio. La nuova strumentazione consentirà di gestire contemporaneamente un maggior numero di donazioni, rispondendo in modo più efficace alle esigenze del sistema sanitario regionale. "La donazione di plasma ha tempi più lunghi rispetto a quella di sangue – spiega Giancarlo Sensalari, responsabile del centro trasfusionale – e disporre di una terza macchina ci consente di non rinunciare a nessuna opportunità donativa, ottimizzando la pianificazione degli appuntamenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro trasfusioni. Plasmaforesi. Tre gli apparecchi

