Centro storico un' altra attività chiude i battenti | a fine mese l' addio all' Unieuro all' interno del Mega

Si spengono le luci in uno locale del centro e di corso della Repubblica. E, questa volta, ad abbassare le saracinesche è uno dei negozi più longevi della via. Infatti, il negozio Unieuro, aperto dal 2006 all'interno del polo commerciale Mega, chiuderà i battenti l'ultimo giorno di luglio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: centro - battenti - unieuro - interno

Malamovida in centro a Massa: "Tra vandalismi e schiamazzi. Ora basta: chiudo i battenti" - La malamovida in centro sta diventando un problema serio. L’ultima esperienza l’ha vissuta Luigi Manfredi, del Pontemoro 1994 in via Cavour.

'Spezia Hub' apre i battenti, un nuovo centro unico culturale-turistico - La Spezia, 20 giugno 2025 – Inaugurato questa mattina, il nuovo 'Spezia Hub', un centro unico culturale-turistico, con biglietteria integrata in corso Cavour 20, nel cuore del centro cittadino per una migliore e facile fruizione degli spezzini e turisti di tutti gli eventi in città , e non solo.

Centro storico, un'altra attività chiude i battenti: a fine mese l'addio all'Unieuro all'interno del Mega; Riapre lo Spazio Conad al Tiziano: «All'interno Unieuro, pet store, macelleria e sushi»; CremonaPo, movimenti tra le insegne: Unieuro abbandona la galleria del centro commerciale e si trasferisce poco distante in via Sesto. Al suo posto si parla di una grande area food.