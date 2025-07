Centri massaggi troppo hot | i carabinieri ne chiudono due in città

I carabinieri di Riva del Garda, su disposizione della Procura di Rovereto, hanno messo i sigilli a due centri massaggi rivani gestiti da cinesi: l’ipotesi è che oltre all’offerta delle prestazioni per il benessere fisico ci fosse anche un giro di prostituzione.Apertura fino a tarda notte e, sui. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Lucca, 10 maggio 2025 – Il caso dei tre centri messaggi cinesi, nel mirino per sfruttamento della prostituzione, impone alcune importanti riflessioni secondo Cna Benessere Lucca.

Lucca, 5 maggio 2025 – I centri massaggi a gestione cinese erano in realtà coperture per lo sfruttamento della prostituzione.

I centri massaggi sono ovunque. Generalmente gestiti da persone di origine cinese, negli ultimi anni sono apparsi agli angoli delle strade di tutte le grandi città italiane.

