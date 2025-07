Ceferin ha snobbato il Mondiale per Club ma non è chiaro se intaschi i 300 mila euro da vicepresidente Fifa (Athletic).

Ceferin ha snobbato il Mondiale per Club ma non è chiaro se intasca i 300 mila euro da vicepresidente Fifa (Athletic) Del grande freddo tra Infantino e Ceferin, tra Fifa e Uefa, scrive The Athletic. La notizia non è nuova ma il quotidiano del New York Times offre un approfondimento. Scrive che Ceferin ha snobbato il Mondiale per Club e che la Uefa teme per la futura possibile crescita della competizione che potrebbe fare ombra alla Champions. Scrive: Mentre tutte le altre confederazioni sono state rappresentate dai loro presidenti durante il Mondiale per club, Ceferin, che è anche vicepresidente Fifa in virtù del suo ruolo in Uefa, è rimasto lontano dalla competizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

