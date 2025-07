In un modo o nell’altro, Ramzan Kadyrov, 48 anni, da piĂą di vent’anni signore assoluto della Cecenia, riesce ad avere un ruolo da protagonista nella politica russa. Avremmo detto che riesce a stare sula cresta dell’onda se non fosse che, pochi giorni fa, ha rischiato di annegare nel mare di Bodrum durante una vacanza in Turchia. Eppure sembra non esserci nulla, nemmeno uno stato di salute infragilito che lo costringe a periodici ricoveri a Mosca per la dialisi, che possa scalzare Kadyrov dal ruolo di proconsole di Vladimir Putin per il Caucaso e indebolire il suo ruolo di garante della stabilitĂ in quella che fu una delle regioni piĂą ribelli dell’impero russo e che, negli anni Novanta, rischiò di compromettere la coesione della Federazione Russa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cecenia, ipotesi di dinastia: il “modello Kadyrov” celebrato con le nozze dei figli-bambini