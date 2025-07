Ceccon | I 50 rana dai ma che gara è? Pure i miei 50 delfino Le gare sui 50 metri non valgono come le altre

Thomas Ceccon è tornato. È uno degli alfieri della Nazionale di nuoto impegnata ai Mondiali di Singapore. Rilascia un’intervista a La Stampa, a firma Giulia Zonca, ovviamente parla dell’Australia dove si è trasferito per mesi (ma dice che vivrà in Italia) e del senso di appartenenza, di comunità . Ma parla anche delle gare, lui non riesce a considerare le gare sui cinquanta metri al livello delle altre. Qualsiasi suo collega preferisce l’oro al record. Lei no. «Essere l’unico essere umano che è riuscito in quell’impresa è esaltante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ceccon: «I 50 rana dai, ma che gara è? Pure i miei 50 delfino. Le gare sui 50 metri non valgono come le altre»

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

Olimpiadi, Silvana Stanco vince il secondo argento di oggi per l'Italia - Beach volley, l'Italia perde 2-0 contro la Norvegia; Olimpiadi Parigi 2024, la diretta di mercoledì 31 luglio | Delusione Quadarella: 4° nei 1500 stile libero. Ceccon, niente finale dei 200 dorso. Canottaggio e tiro a volo d'argento; LIVE Olimpiadi: delusione Fabbri nel peso, solo 5°. Cassandro e judo misto quarti.

Da Gastaldi a Martinenghi e Ceccon: gli italiani in gara oggi ai Mondiali di Singapore - In vasca Franceschi, Cocconcelli e De Tullio oltre a Viberti e alle staffette 4X100. Si legge su gazzetta.it