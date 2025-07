Ceccano sit-in di protesta contro Acea per la pessima gestione della risorsa idrica

Troppi i disservizi e le cose che non vanno nella gestione della rete idrica comunale. La cittadina di Ceccano si mobilita contro l'Acea con un sit-in di protesta che ci sarà lunedì 28 luglio in concomitanza del consigluo comunale alle 9 e 30.Al sit-in anche Ceccano 2030"La nostra adesione - si.

