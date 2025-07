C' è una donna sotto choc che si aggira vicino alla stazione trovata a Palermo 41enne scomparsa in Irlanda

Rintracciata a Palermo una donna che l’ultima volta era stata vista un mese prima in una cittadina a circa 84 chilometri da Dublino. Si è concluso con un lieto fine il giallo della scomparsa di una 41enne irlandese (N. N. le iniziali) di cui non si avevano piĂą notizie dal 24 giugno. Dopo il suo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

