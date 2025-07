C’è un tesoro negli scarti geotermici Ecco come ricavare litio per le batterie

VALDICECINA La Regione Toscana sta esplorando attivamente nuove vie per l’approvvigionamento di materie prime critiche, con un focus particolare sul recupero del litio. Un seminario svoltosi a Firenze ha riunito esperti e tecnici per valutare le possibilitĂ e le potenzialitĂ dell’estrazione di litio dalle brine geotermiche nell’ambito di una strategia di economia circolare. Le brine geotermiche sono acque salate molto calde (con temperature che possono variare tipicamente tra 100°C e 300°C) che circolano in profonditĂ nel sottosuolo, arricchendosi di minerali disciolti, tra cui il litio. Queste salamoie vengono estratte per la produzione di energia geotermica e, una volta utilizzate, vengono solitamente reiniettate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C’è un tesoro negli scarti geotermici. Ecco come ricavare litio per le batterie

litio - tesoro - negli - scarti

