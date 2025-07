C’è subito Samb-Vis Pesaro in Coppa Italia

Samb-Vis Pesaro il prossimo 16 agosto alle ore 21 al Riviera delle Palme. Questo il turno preliminare per i rossoblĂą nella Coppa Italia di Serie C. Un derby che torna dopo diversi anni. Da una parte una Samb neopromossa, dall’altra la Vis Pesaro, autentica rivelazione della passata stagione con tanto di play off per la B disputati. Si giocherĂ in gara secca. In caso di paritĂ al termine dei novanta minuti si calceranno i rigori per decidere chi passerĂ il turno. E proprio nell’accoppiamento successivo che ci potrebbero essere sorprese. Infatti sempre il 16 o il 17 agosto (le due date stabilite dalla Lega Pro), si gioca Pineto-Ascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

