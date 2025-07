C’è stato un boato e poi fumo ovunque Dramma prima del decollo passeggeri in fuga

Attimi di paura a bordo di un volo di linea statunitense, costretto all’evacuazione d’emergenza pochi istanti prima del decollo. Un guasto tecnico improvviso ha trasformato una tranquilla partenza in una scena da incubo vissuta in diretta da decine di passeggeri. Tutto è accaduto sull’aereo American Airlines AA3023, pronto a decollare da Denver con destinazione Miami. L’allarme è scattato durante la fase di rullaggio sulla pista, quando qualcosa ha smesso improvvisamente di funzionare. Le prime testimonianze raccontano di un’esplosione sorda e improvvisa, poi il caos. L’aereo, un Boeing 737 MAX 8, ha bruscamente interrotto la corsa e il pilota ha ordinato l’ evacuazione d’urgenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

