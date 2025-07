2025-07-27 13:38:00 Arrivano conferme dal Corriere: Emersn Royal torna in Brasile all’età di 26 anni, lasciando il Milan e sposando il progetto tecnico del Flamengo, che ha accolto in grande stile l’esterno ex Tottenham sui propri canali social ufficiali. Dalla firma al video musicale che vede protagonista il calciatore nei panni di cantante, in lingua portoghese, fino all’annuncio e alla scelta della maglia numero 22. È lui il successore di Wesley, approdato in Serie A per vestire la maglia della Roma. Emerson Royal al Flamengo, è ufficiale: l’annuncio del Milan. Emerson Royal, che ha firmato un contratto fino a dicembre 2028 con il Flamengo, è stato salutato così dal Milan sul sito ufficiale del club rossonero: “AC Milan – si legge – comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Emerson Royal al Flamengo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Milan, ufficiale la cessione di Emerson Royal al Flamengo: i dettagli