CdS – l’arrivo a Fiumicino è uno show oltre 100 tifosi all’alba

2025-07-27 06:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Poco dopo le 6 di questa mattina è arrivato a Fiumicino Wesley, esterno destro brasiliano tanto voluto da Gasperini per la sua Roma. E la cosa incredibile è che ad aspettarlo c’erano, all’alba, oltre 100 tifosi: applausi, cori, magliette, uno show incredibile. Che ha lasciato di stucco lo stesso giocatore e anche i tanti ignari passeggeri presenti nello scalo romano. Partito da Rio nel tardo pomeriggio italiano di ieri, oggi farà visite mediche e firma per poi, in tarda serata o domattina, ripartire subito per il Brasile, come svelato dallo stesso Gasperini. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

