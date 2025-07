Cause per danni climatici La Cassazione legalizza estorsioni green alle aziende

Il verdetto sull’Eni costringerĂ le imprese non solo a conformarsi alle leggi (giusto), ma pure a schermirsi da azioni giudiziarie confuse, con esiti potenzialmente onerosi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cause per danni climatici. La Cassazione legalizza estorsioni green alle aziende

In questa notizia si parla di: cause - danni - climatici - cassazione

Michela Marinelli e la scienza della dipendenza: «Le droghe cambiano, i danni aumentano» - Adolescenza, stress, vulnerabilità : il lavoro della neuroscienziata italiana alla University of Texas svela cosa accade davvero nel cervello di chi sviluppa una dipendenza.

Ipotesi di sabotaggio ai danni del primo F-16 acquisito dalla Bulgaria - Roma, 5 maggio 2025 – Il velivolo, parte dell’impegnativa transizione strategica delle forze armate bulgare verso capacità difensive conformi agli standard NATO, è arrivato dagli Stati Uniti solo un mese fa.

Incendio alla residenza di Keir Starmer: danni all’ingresso e indagini in corso - Nel corso di un episodio che ha destato l’attenzione dei cittadini, un incendio ha interessato l’abitazione di Keir Starmer, primo ministro britannico, situata nel nord di Londra.

Italia, sentenza storica: le cause contro ENI per danni ecologici e climatici sono legittime #giustiziaclimatica #sentenza #Cassazione #eni #emissioni Vai su X

Accolto il ricorso di Greenpeace Italia, ReCommon e dodici cittadini che chiedevano interventi della Magistratura anche sul fronte dei danni climatici avvenuti nel nostro Paese Vai su Facebook

Storica vittoria per il clima, le Sezioni Unite della Cassazione danno ragione a Greenpeace Italia, Recommon e dodici cittadini contro ENI: «Da oggi in Italia è finalmente possibile ottenere giustizia climatica»; Clima: Chi inquina paga i danni. ONU e Cassazione aprono la strada alle cause contro Stati e aziende; Anche in Italia si può fare causa a un’azienda per il cambiamento climatico.

Giustizia climatica: la Cassazione dà ragione a Greenpeace, via libera alla causa contro ENI - Storica vittoria per la giustizia climatica: la Cassazione apre la strada alle cause contro i colossi del fossile Sentenza storica: la Cassazione apre alla giustizia climatica in Italia. Si legge su msn.com

Anche in Italia si può fare causa a un’azienda per il cambiamento climatico - La Corte di Cassazione ha stabilito che si può fare causa a Eni e allo Stato – in quanto suo azionista – per i danni causati dal cambiamento climatico. Secondo ilpost.it