Catania Quartiere San Leone | in carcere due spacciatori

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri di Fontanarossa contro lo spaccio di droga. Nel pomeriggio di ieri (26 luglio) i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno eseguito un’importante operazione antidroga nel quartiere San Leone di Catania, culminata con l’arresto di due uomini, rispettivamente di 35 e 20 anni, entrambi residenti nel capoluogo etneo. Un’azione mirata all’interno di un piano piĂą ampio. L’intervento si inserisce in un piĂą ampio piano di controllo del territorio, mirato a contrastare la criminalitĂ diffusa e a garantire la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, Quartiere San Leone: in carcere due spacciatori

