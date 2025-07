Catania accende i riflettori su Sal Da Vinci | stasera in concerto alla Villa Bellini

Dopo il concerto di ieri al Teatro di Verdura di Palermo, Sal Da Vinci sarĂ oggi (26 luglio) alla Villa Bellini di Catania. Il concerto è inserito nel cartellone del Wave Summer Music 2025 e fa parte del Catania Summer Fest 2025, la rassegna estiva promossa dal Comune di Catania.Cantante, autore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altro super concerto questo weekend, Sal Da Vinci Domenica 27 Luglio alla Villa Bellini di Catania. Doppio appuntamento siciliano per il cantante, il 26 luglio a Palermo (Teatro di Verdura) e il 27 luglio a Catania sono organizzate da Giuseppe Rapisarda Man Vai su Facebook

Sal Da Vinci illumina Catania: stasera alla Villa Bellini il concerto di “Rossetto e Caffè” - Protagonista assoluto delle ultime stagioni, Sal Da Vinci ha saputo conquistare pubblico di ogni età grazie a ... Riporta cataniaoggi.it

Sal Da Vinci arriva in Sicilia: concerti a Palermo e Catania - PALERMO – Sal Da Vinci arriva in Sicilia e sarà domani (26 luglio) al Teatro di Verdura di Palermo e domenica (27 luglio) a Villa Bellini di Catania. Come scrive livesicilia.it