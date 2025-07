Castiraga Vidardo sotto choc Luisa Trabucchi uccisa dal marito | Un dramma della solitudine

Un gesto estremo, maturato nel silenzio di una casa segnata dalla malattia e dalla fatica quotidiana. A Castiraga Vidardo, piccolo comune in provincia di Lodi, un uomo di 89 anni ha ucciso la moglie, Luisa Trabucchi, 80 anni, soffocandola con un sacchetto. Poi avrebbe tentato il suicidio, ma è sopravvissuto: ora è ricoverato in ospedale, piantonato dalle forze dell’ordine, ma non in pericolo di vita. Dietro al tragico episodio si cela una lunga sofferenza familiare. La donna, costretta da anni su una sedia a rotelle, era completamente dipendente dal marito. La loro era una vita riservata, vissuta nell’intimitĂ di una quotidianitĂ fatta di assistenza, rinunce e solitudine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Castiraga Vidardo sotto choc. Luisa Trabucchi uccisa dal marito: “Un dramma della solitudine”

