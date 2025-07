Castiraga Vidardo omicidio e tentato suicidio tra coniugi anziani | arrestato il marito disposta l' autopsia

Castiraga Vidardo (Lodi), 27 luglio 2025 – Anziano accusato di aver ucciso la moglie ottantenne L.T.: arrestato in ospedale. Salma a Pavia per l’autopsia. Intanto l’abitazione resta sotto sequestro e la Procura indaga. Resta l'ipotesi dell'omicidio-tentato suicidio presumibilmente spinto dal dolore di vedere soffrire la moglie. È ancora ricoverato in ospedale, piantonato dalle forze dell’ordine, l’anziano di 90 anni, Sanzio Negri, accusato di aver ucciso la moglie Luisa Trabucchi nella loro casa di via Bassi, a Castiraga Vidardo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’uomo resta sotto tutela medica e ora dovrà rispondere di un’accusa pesantissima: omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

