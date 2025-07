Castiraga Vidardo il dramma del marito che uccide la moglie malata e cerca di togliersi la vita Una coppia riservata e benvoluta | Siamo sotto choc

Castiraga Vidardo (Lodi), 26 luglio 2025 – Sarà la Procura della Repubblica di Lodi, con il pubblico ministero dottor Fedelini, a fare piena luce sul drammatico episodio avvenuto il 26 luglio 2025 in una villetta di via Bassi, dove una donna anziana ha perso la vita e il marito, 90enne, è stato trovato gravemente ferito. Secondo i primi riscontri investigativi, la donna potrebbe essere stata uccisa per soffocamento. L’uomo, ora fuori pericolo di vita, dovrà affrontare le proprie responsabilità per l’accaduto e difendersi dalle accuse davanti al giudice. Sotto choc l’intera comunità di Castiraga Vidardo, sconvolta da quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

